Ангел-хранитель 6 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за сегодняшний день – 6 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождают человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогают ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Доркан – младший ангел Земли, покровитель плодородия. Его символ – виноградная лоза, которая "умирает" каждую осень и возрождается к жизни каждую весну.

Что дарит людям: делает человека храбрым, отважным, смелым и одновременно скромным, добрым и дисциплинированным. Ратует за либеральные ценности и умение широко смотреть на вещи, терпение и терпимость. Дарует надежду и умение ждать хороших вестей, не отчаиваясь и не впадая в уныние и пессимизм. Также награждает стойкостью и гибкостью, умением приспосабливаться к любым обстоятельствам и долго находиться вне зоны комфорта.

О чем его просить: прежде всего к Доркану обращаются беременные женщины, которые в скором времени ждут появления на свет ребенка – они просят его об удачных родах и последующей счастливой судьбе для своего малыша. Также его можно и нужно просить о помощи в любой, казалось бы, беспросветной ситуации – он показывает, что есть свет в конце тоннеля.

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