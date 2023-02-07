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Ангел-хранитель 7 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
2 мин
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Ангел-хранитель 7 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Фото: Credits

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за сегодняшний день – 7 февраля – и что он может нам подарить. 

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Канфаэль – он носит имена Третьего ангела любви, Искателя и Ночного путника. 

Что дарит людям: делает человека стойким и целеустремленным – те, кто находится под его покровительством, всегда точно знают, чего хотят от жизни и как добиться желаемого. Канфаэль также наделяет людей такими качествами, как скромность, душевность, искренность, расположение к другим людям, умение слушать и слышать окружающих, его подопечные – замечательные собеседники, чуткие и отзывчивые. 

О чем его просить: прежде всего Канфаэля просят об удачном пути, особенно если значительную его часть предстоит проделать ночью – этот ангел охраняет путешественников, не дает им попасть в сложные и опасные ситуации. Он также приводит в жизнь человека хороших друзей и солидных покровителей, протекция которых помогает достичь любых профессиональных вершин. Канфаэль дарует умение распознавать ложь – те, к кому он благоволит, никогда не станут жертвой обмана. 

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Дата публикации
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