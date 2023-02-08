Ангел-хранитель 8 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за сегодняшний день – 8 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождают человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Фэлам, или Сомен, – Дух обещаний, Властитель компромиссов и Ангел темной долины.

Что дарит людям: обеспечивает людей, которые находятся под его покровительством, качествами, необходимыми для успешной и плодотворной работы: усердием, настойчивостью, умением не пасовать перед трудностями. Также дарует вдохновение, которое, в свою очередь, помогает создать настоящие произведения искусства, и умение читать знаки, которые посылают Вселенная и судьба.

О чем его просить: Фэлама, как правило, просят о примирении с людьми, ссора с которыми переживается очень болезненно – родственниками, любимыми или лучшими друзьями, а также о предотвращении любых конфликтов – как в личной, так и в профессиональной жизни. Этот ангел способствует новым начинаниям – благодаря его покровительству они реализуются легко и быстро.

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