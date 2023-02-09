Ангел-хранитель 9 февраля: что он нам принесет и о чем его нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за сегодняшний день – 9 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация".

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: ангелом-хранителей нынешних лунных суток является Ламас, или Малар, – самый независимый из небесных стражей, который носит имена Управитель планеты Гайтарх, Мастер зазеркалья и тень лунного зеркала. Наши предки верили, что он обладает глазами цвета неба, а с Луной был связан еще тогда, когда она не зависела от земного притяжения и свободно передвигалась в космическом пространстве.

Что дарит людям: Ламас сильнее всего влияет на женщин, которые появились на свет в этот день – он дарует им свободолюбивый дух, независимый ум, самостоятельность в поступках и умение не обращать внимания на так называемое общественное мнение.

О чем его просить: Ламаса принято просить о восстановлении справедливости: к нему обращаются те, кого незаслуженно обидели, если у них нет надежды доказать свою правоту или невиновность в земных инстанциях.

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