Ангелы-хранители дня с 6 по 13 марта: что они нам принесут и о чем их нужно просить

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за нынешний день и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация". Какие ангелы будут защищать нас с 6 по 13 марта?

6 марта. Фарэд – исполняет желания

Ангел-хранитель нынешних лунных суток – Фарэд, или Ковас: Верховный ангел полнолуния, Хранитель серебряного сияния спутника Земли. Исполняет желания и материализует мысли и мечты, способен развеять любые колдовские чары, избавить от порчи и сглаза, о чем его и следует просить. Также помогает восстановить пострадавшую по какой-либо причине репутацию и отыскать любую потерю – людей, животных или вещей.

7 марта. Эдор – защищает от неприятностей

Ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Эдор, или Зенор, – Хозяин мира животных, Хранитель третьего неба. Защищает от любых неприятностей, связанных с миром животных, что особенно важно для тех, кто отправляется на охоту или сафари. Помогает в поездках и путешествиях, оберегая от разного рода неприятностей, которые возможны в пути, создавая максимально благоприятные условия для передвижения, поэтому к нему рекомендуется обращаться тем, кто собирается в ближайшее время куда-то ехать.

8 марта. Доркан – помогает беременным женщинам

Ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Доркан, или Недо, – Младший ангел Земли, Покровитель плодородия. Его символ – виноградная лоза, которая "умирает" каждую осень и возрождается к жизни каждую весну. К Доркану обращаются беременные женщины, которые в скором времени ждут появления на свет ребенка – они просят его об удачных родах и последующей счастливой судьбе для своего малыша.

9 марта. Канфаэль – охраняет в пути

Ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Канфаэль, или Фэль, – он носит имена Третьего ангела любви, Искателя и Ночного путника. Канфаэля просят об удачном пути, особенно если значительную его часть предстоит проделать ночью – этот ангел охраняет путешественников, не дает им попасть в сложные и опасные ситуации. Он также приводит в жизнь человека хороших друзей и солидных покровителей, протекция которых помогает достичь любых профессиональных вершин.

10 марта. Фэлам – помогает избежать конфликтов

Ангелом-хранителем нынешних лунных суток является Фэлам, или Сомен, – Дух обещаний, Властитель компромиссов и Ангел темной долины. Фэлама, как правило, просят о примирении с людьми, ссора с которыми переживается очень болезненно – родственниками, любимыми или лучшими друзьями, а также о предотвращении любых конфликтов – как в личной, так и в профессиональной жизни. Этот ангел способствует новым начинаниям – благодаря его покровительству они реализуются легко и быстро.

11 марта. Ламас – восстанавливает справедливость

Ангелом-хранителей нынешних лунных суток является Ламас, или Малар, – самый независимый из небесных стражей, который носит имена Управитель планеты Гайтарх, Мастер зазеркалья и Тень лунного зеркала. Ламаса принято просить о восстановлении справедливости: к нему обращаются те, кого незаслуженно обидели, если у них нет надежды доказать свою правоту или невиновность в земных инстанциях.

12-13 марта. Асфэр – защищает от подлости и предательства

Ангелом нынешних – 21-х лунных суток, которые продлятся почти два календарных дня – лунных суток является Асфэр, или Ферсас, – Ангел-разрушитель, Пленитель юных сердец, отвечающий за яркость лунного сияния. К Асфэру обращаются за помощью те, кто страдает от чужой подлости и предательства.

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