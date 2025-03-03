Астролог назвал знаки Зодиака, которые поздно находят свою любовь

По существующему стереотипу любовь надо встречать в молодости, а затем всю жизнь жить в любви и согласии.

Несмотря на то, что в последнее время этот шаблон в нашем сознании пошатнулся, а искать и находить свою любовь можно в течение всей жизни, но, тем не менее, есть люди, которые – как бы они того ни хотели – не могут это сделать в первой половине жизни. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые поздно находят свою любовь.

Дева

Девы слишком разборчивы – рассматривая претендентов буквально под микроскопом, они все время чем-то недовольны. Интересно, что поиски любви всей жизни не мешают представителям знака заводить многочисленные романы, которые, как правило, ничем не заканчиваются.

Весы

Весы испытывают серьезные трудности при выборе даже между двумя объектами, а, учитывая их любвеобильность, они постоянно оказываются в ситуации, когда им нужно остановиться на ком-то одном. Но, даже если им это удается, они тут же начинают сомневаться, и так – до бесконечности.

Водолей

Водолеи испытывают трудности в поисках второй половинки из-за того, что… сами не знают, чего хотят. Сегодня они рисуют в своем воображении один образ, завтра – другой, а послезавтра – третий. Только во второй половине жизни, успокоившись, они наконец-то осознают, кого искали.

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