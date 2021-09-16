Астролог назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют этой осенью

Принято считать, что осень – пора подведения итогов, в том числе и финансовых.

Однако это не значит, что это время года не принесет новых денежных поступлений – напротив, новый сезон, начинающийся с сентября, прекрасное время для новых – солидных – заработков. Какие знаки Зодиака разбогатеют нынешней осенью, рассказала астролог Людмила Булгакова.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам могут предложить показать мастер-класс, выполнив работу, с которой не справился кто-то из их коллег. Поскольку поначалу они будут колебаться, звезды рекомендуют им просчитать все за и против и, несмотря на некоторые сомнения, согласиться. Это не только повысит их профессиональный авторитет как в коллективе, в котором они работают, так и за его пределами, но и позволит неплохо заработать: раскрыв глаза начальству на свои таланты и способности, представители знака вполне могут рассчитывать на повышение заработной платы.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы в течение всей осени в материальном плане будут чувствовать себя на редкость стабильно и уверенно: мало того, что деньги из основного источника будут приходить в полном объеме и в точно назначенное время, без задержек, так у них появятся еще и дополнительные источники дохода – достойные и хорошо оплачиваемые подработки. Уровень благосостояния окажется настолько высоким, что представители знака смогут позволить себе покупки, о которых еще летом могли только мечтать, так что не стоит отказываться от так называемой "халтуры" – она окажется прибыльной.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды сулят переход на новую работу, которая окажется для них выгодной со всех сторон. Во-первых, дело, которым им предстоит заняться, окажется на редкость интересным – скорее всего, представители знака всю жизнь мечтали заняться чем-то подобным, но все как-то не складывалось, теперь же звезды на небе сойдутся соответствующим образом. Во-вторых, зарплата, на которую они смогут рассчитывать, может быть на порядок выше той, которую они получали на прежнем месте работы. Получать хорошие деньги за любимое дело – что может быть лучше!

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам денежная удача улыбнется не сразу – им придется почти всю осень работать на достижение профессиональных успехов, зато результат будет того стоить. Похоже, им удастся создать настоящее произведение искусства – например, написать картину или сочинить увлекательный роман. Велика вероятность того, что на их последующее творение с ними заключат контракт на такую сумму, о которой представители знака еще несколько месяцев назад и мечтать не могли. В этой ситуации им важно не останавливаться, а работать не покладая рук – так они смогут достичь невероятных финансовых вершин.

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