Астролог назвал главных долгожителей Зодиака

О том, хорошо ли это – жить долго, а, возможно, и вечно, спорят столько, сколько существует само человечество.

Кто-то считает, что долгая жизнь – благо, а кто-то, что зло, поэтому уходить нужно вовремя. Как бы там ни было, продолжительность нашей жизни зависит не от нас – или не только от нас – и дата рождения играет в этом смысле не последнюю роль. Астролог Людмила Булгакова назвала главных долгожителей Зодиака.

Дева

Дев отличает дисциплинированность во всем – от распорядка дня до рациона, к тому же они – фанаты чистоты, которая, как известно, является залогом здоровья. А оно – самое главное условие долголетия. Неудивительно, представители этого знака живут дольше других, причем, иногда они могут показаться поистине бессмертными.

Стрелец

Стрельцов справедливо принято считать главными философами Зодиака, а для такого мировоззрения необходим изрядный жизненный опыт. Трудно сказать, что тут первично, а что – вторично, продолжительность жизни представителей знака или их философский взгляд на мир, но живут они действительно дольше других.

Телец

Тельцы очень любят жизнь, и это, несмотря на присущие им вредные привычки – например, пристрастие к вкусной, но мягко говоря, не полезной еде, позволяет им ставить рекорды долголетия. Окружающие могут только удивляться тому, что представители этого – презирающего ЗОЖ – знака, обгоняют его адептов по долголетию.

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