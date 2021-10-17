Астролог назвал главных гурманов среди знаков Зодиака

Вкусная еда – одно из самых доступных удовольствий, которое могут позволить себе все или почти все.

Но если большинство людей балуют себя изысками время от времени, зачастую обходясь простым и нехитрым перекусом на ходу, есть среди них и те, кто ставит вкусную еду на первое место в жизни. Астролог Людмила Булгакова назвала главных гурманов Зодиака.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как главные зодиакальные сибариты, любят роскошь во всех ее проявлениях, и вкусна еда в этом смысле – не исключение. Правда, предпочтения представителей знака простые, но сытные: картофель во всех видах – от жареного до пюре, паста, жареная курица, борщ, котлеты. Они не станут заморачиваться, смешивая десять ингредиентов для какого-то забористого соуса, на их столе всегда присутствуют блюда, которыми кормили нас мамы и бабушки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, уверенные, что их в жизни должно окружать только лучшее, на одно из первых мест ставят вкусную еду. Причем для них одинаково важно не только то, что они едят, но и то, как они это делают. Если они завтракают, обедают или ужинают дома, можно не сомневаться, что трапеза пройдет в самой изысканной обстановке: с крахмальными салфетками, дорогим фарфором и столовым серебром. Но больше всего представители знака любят посещать рестораны – там они чувствуют, что их жизнь удалась.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – любители изысканной еды, которую подают в не менее изысканной обстановке. Простая и примитивная еда – не для представителей этого знака, они любят модные ресторанные блюда, о которых впоследствии можно будет как будто бы между делом упомянуть в разговоре с друзьями и знакомыми. К тому же их отличает хороший аппетит: так, стол, накрытый кинематографистами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", точно придется им по вкусу своим изобилием – все-таки царь есть царь.

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