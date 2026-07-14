Астролог назвал главных манипуляторов Зодиака

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А вот манипуляции являются идеальным способом, поскольку тут, вроде бы, ничего и не нужно — вполне достаточно разбираться в человеческой психологии, но есть те, кто обладает таким умением от рождения.

Астролог Людмила Булгакова назвала лучших манипуляторов Зодиака.

Скорпион

Скорпионы — самый проницательный знак Зодиака, любого собеседника они видят насквозь, поэтому прекрасно понимают, на какую, образно говоря, «кнопку» нужно нажать, чтобы человек поступил так, как нужно предстаивтелям знака. Такая техника является виртуозной, но при этом действует безотказно.

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Рак

Раки действуют мягкой силой: желая добиться своего, они могут просить, умолять и, г лавное, рыдать, объясняя, почему им необходимо, чтобы окружающие поступили именно так, а не иначе. Кто-то может выдерживать такой прессинг долго, а у кого-то хватает сил всего на пару часов, после чего он сдается.

Близнецы

Близнецы пользуются самыми разными способами манипуляций, но неизменно добиваются успеха в силу своего обаяния и общительности. Чаще всего, они берут своих «жертв» «на слабо», и такая тактика почти никогда не дает сбоя, поскольку никому не хочется выглядеть в глазах представителей знака неспособными на поступок.

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