Астролог назвал главных обесценивателей среди знаков Зодиака

Мы часто нуждаемся в том, чтобы нас поддержали в самых разных жизненных обстоятельствах.

А в ответ получаем обесценивание своих достижений, которыми по праву гордимся, что вызывает у нас справедливую обиду. Астролог Людмила Булгакова назвала главных обесценивателей Зодиака.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, не в обиду им будет сказано, являются главными обесценивателей зодиакального круга. Им не хочется ничем хвастаться, поскольку они тут же скажут что-нибудь неприятное – как будто бы окатят ведром холодной воды. Так, если вы скажете им, что сегодня выполнили работу на энную сумму денег, они тут же заметят: "Ты сначала получи их, а потом рассказывай о своих достижениях!" Стоит ли говорить, что после таких слов настроение резко падает, и делиться своими достижениями с представителями этого знака уже не хочется.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы обесценивают любые достижения других людей, ставя под сомнение их возможность совершить то или иное действие. О чем бы вы им ни сообщили, их любимым выражением является известная поговорка "дай бог нашему теленку волка съесть". Собеседник в таком случае чувствует себя униженным и расстроенным, а представителям знака, похоже, только это и нужно – их самооценка на фоне того, кого они обидели, стремительно растет. Впрочем, зачастую они делают это без какой-либо конкретной цели – просто из вредности.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы обесценивают чужие достижения при помощи присущего им чувства юмора, которое иногда может быть очень злым. Надо признать, что делают они это далеко не всегда, а только в том случае, если у них плохое настроение. Чаще всего представители знака намеренно стараются задеть того, с кем "шутят" таким образом, чтобы немного поднять собственное состояние духа, оставляющее желать лучшего. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что иногда они острят потому, что их "юмор" действительно кажется им смешным.

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