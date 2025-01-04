Астролог назвал главных разлучниц Зодиака

Личное счастье каждая и нас строит на свой лад, и принцип, по которому мы выбираем любимого человека, тоже у всех свой.

Для одних связь с человеком, состоящим в браке или продолжительных отношений, категорическое табу, другие не обращают на этот факт никакого внимания: если им понравился чужой муж, они не сочтут его семейный статус серьезным препятствием и «возьмут» то, что считают своим. Астролог Людмила Булгакова назвала главных разлучниц Зодиака.

Водолей

Водолеи не заморачиваются на тему статуса человека, с которым встречаются – для них важно, как складываются отношения между ними, а все остальное значения не имеет. Если им скажут, что встречаться с женатым нехорошо, они искренне удивятся: а это вообще тут причем?

Рыбы

Рыбы прекрасно понимают, что рушить чужое счастье для того, чтобы построить на нем свое, не стоит, но уверены: они имеют право добиваться своей цели – в данном случае, личного счастья – любой ценой, да и способы, которые они при этом применяют, могут быть самыми разными.

Рак

Раки, узнав, что человек, на которого они положили глаз, уже состоит в отношениях, ужасно переживают, и даже пытаются с ним расстаться, но потом успокаиваются и берут себя в руки. Самое важное для них – семья, а как они ее построят, если отдадут кому-то то, что уже считали своим?

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