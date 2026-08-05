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Астролог назвал главных сердцеедок Зодиака
Она — прекрасна и обаятельна, благодаря чему легко привлекает к себе внимание представителей противоположного пола.
Но расслабиться рядом с ней вряд ли удастся: по самым разным — не только субъективным, но и объективным причинам — она очень быстро теряет интерес к своей «жертве» и бросает ее, оставляя самостоятельно залечивать душевые раны.
Астролог Людмила Булгакова назвала главных сердцеедок Зодиака.
Скорпион
Женщины-Скорпионы и сами не могут объяснить, в чем состоит их влияние на представителей противоположного пола — кажется, что без магии тут точно не обходится. Но, полностью подчинив себе партнера, они теряют к нему интерес и ищут новую потенциальную «жертву», при этом, чем отчаяннее она будет сопротивляться, тем лучше.
Весы
Женщины-Весы находятся в вечном поиске идеала, и каждого нового знакомого противоположного пола они примеряют к условному портрету, который существует у них в голове. Чаще всего он укладывается в этот шаблон, но — ровно до того времени, как им встретится новый претендент на руку и сердце — в таком случае шансов у старого партнера просто нет.
Стрелец
Стрельцы-женщины — как, впрочем, и мужчины — превыше всего ценят разнообразие во всех жизненных сферах, и личные отношения в этом смысле — не исключение. Каждый новый знакомый кажется им умнее, красивее, остроумнее, а, значит, во всех отношениях привлекательнее. Неудивительно, что ни с кем рядом они надолго не задерживаются.
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