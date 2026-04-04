Астролог назвал главных сов Зодиака

И если первые предпочитают вскакивать с постели чуть свет, а после обеда постепенно теряют силы, то вторые, наоборот, полной жизнью живут только вечером, в утра же они больше похожи на сомнамбул.

Астролог Людмила Булгакова назвала главных сов Зодиака.

Водолей

Водолеи — люди творческие, работающие под влиянием вдохновения, а оно часто посещает представителей знака не днем, а ночью. Неудивительно, что бодрыми и готовыми к работе они чувствуют себя только под вечер, а утром представляют собой людей ленивых, апатичных и равнодушных ко всему, что происходит вокруг.

Стрелец

Стрельцы просыпаются долго, и даже встав, являются иллюстрацией к известной поговорке «поднять — подняли, а разбудить забыли». Приходить в себя они начинают только после первой чашки кофе, зато вечером они и выглядят, и чувствуют себя прекрасно, поэтому готовы блистать — хоть на балу, хоть в театре.

Скорпион

У Скорпионов существуют трудности с засыпанием: их сильная энергетика в соединении с мыслями о пережитом в течение дня часто не дает им уснуть практически до рассвета, поэтому утром они с трудом отрывают голову от подушки. Представителям знака нужно полдня, чтобы расходиться, но вечером все повторяется сначала.

