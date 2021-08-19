Астролог назвал худших мужей по знаку Зодиака

Каждая женщина, выходя замуж, мечтает о том, что ее возлюбленный окажется самым лучшим мужем на свете.

Однако часто все случается с точностью до наоборот – лучший жених превращается в горе-мужа. Астролог Людмила Булгакова назвала худших мужей Зодиака.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, увы, не смогут выполнить главную функцию мужа, на которую, как правило, рассчитывают женщины – он не может быть той самой каменной стеной, за которой можно укрыться в случае житейского ненастья. Всему виной – их двойственность, "благодаря" которой они меняются каждый день, а иногда и несколько раз в день, демонстрируя сейчас мужские, а уже в следующий момент женские качества характера: на счастливую семейную жизнь в таком случае рассчитывать трудно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – люди обаятельные и привлекательные, но, увы, слишком полигамные. Жена представителя знака никогда не может быть уверена в том, что она – единственная женщина в его жизни, а это, мягко говоря, не способствует счастливой семейной жизни. Трудно чувствовать покой и стабильность в семье, если в отношениях между супругами нет самого главного – доверия, а значит, представителей этого знака можно выбирать в любовники, но не в мужья.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – правда, это касается прежде всего мужчин этого знака – обладают насколько мощной, настолько и тяжелой энергетикой, из-за чего рядом с ними трудно бывает дышать. Даже справедливые требования в устах представителей этого знака как минимум раздражают, а как максимум – угнетают, а сами они, подобно удаву, затягивают энергетическую петлю вокруг шеи тех, с кем живут, так что мужчины-Скорпионы являются не самыми подходящими людьми для семейной жизни.

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