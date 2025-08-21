Астролог назвал худших начальников по знаку Зодиака

Гороскоп / © Credits

А там многое зависит не только от коллектива, но и — иногда даже в большей степени — от начальства. Тем, у кого оно хорошее повезло, а тем, у кого оставляет желать лучшего — наоборот. Астролог Людмила Булгакова назвала худших начальников по знаку Зодиака.

Дева

Девы — главные перфекционисты зодиакального круга, которые безжалостно требовательны даже к самим себе, о других — особенно подчиненных — уже и говорить не приходится. Их представители знака могут буквально гнобить, заставляя выполнять свою работу идеально, а это невозможно делать на постоянной основе.

Козерог

Козероги бывают слишком строги к своим подчинённым, когда те не выполняют их распоряжений дословно, а это не всегда бывает возможным. Но представители знака точно знают, что хотят получить в результате, и если им не удается этого добиться, могут впасть в ярость и накричать, а это не каждый выдержит.

Рыбы

Рыбы, как правило, очень плохо могут сформулировать цель, которую они ставят перед своими подчиненными, и еще хуже — объяснить им, что и как они должны сделать. Работать с начальником, который посылает «туда, не знаю, куда, сделай то, не знаю, что» — еще то «удовольствие», далеко не всем оно придется по вкусу.

