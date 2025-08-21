- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1146
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал худших начальников по знаку Зодиака
Несмотря на появление в нашей жизни дистанционки, значительная часть работающих по старинке каждый день ездит в офис.
А там многое зависит не только от коллектива, но и — иногда даже в большей степени — от начальства. Тем, у кого оно хорошее повезло, а тем, у кого оставляет желать лучшего — наоборот. Астролог Людмила Булгакова назвала худших начальников по знаку Зодиака.
Дева
Девы — главные перфекционисты зодиакального круга, которые безжалостно требовательны даже к самим себе, о других — особенно подчиненных — уже и говорить не приходится. Их представители знака могут буквально гнобить, заставляя выполнять свою работу идеально, а это невозможно делать на постоянной основе.
Козерог
Козероги бывают слишком строги к своим подчинённым, когда те не выполняют их распоряжений дословно, а это не всегда бывает возможным. Но представители знака точно знают, что хотят получить в результате, и если им не удается этого добиться, могут впасть в ярость и накричать, а это не каждый выдержит.
Рыбы
Рыбы, как правило, очень плохо могут сформулировать цель, которую они ставят перед своими подчиненными, и еще хуже — объяснить им, что и как они должны сделать. Работать с начальником, который посылает «туда, не знаю, куда, сделай то, не знаю, что» — еще то «удовольствие», далеко не всем оно придется по вкусу.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 августа
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 августа
Лунный гороскоп на 19-24 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь2