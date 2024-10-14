Астролог назвал лучших бабушек по знаку Зодиака

Рано или поздно каждая женщина становится бабушкой – не только по возрасту, но и по статусу.

Но как узнать, что обладаешь необходимым набором качеств, которые позволят образцово сыграть эту роль и стать для своих внуков настоящим другом и сообщником? Астролог Людмила Булгакова назвала лучших бабушек по знакам Зодиака.

Рак

Раки – классические бабушки, как их принято представлять в сказках: со свежеиспеченными пирожками, вязанием и сказками на ночь. Причем это совершенно не значит, что они и выглядят соответствующим образом – это вполне современные, модно одетые и моложавые дамы, которые, тем не менее, могут создать для внуков комфорт – как физический, так и моральный.

Весы

Весы – бабушки, которые отвечают в семье за культурную программу: они и сами обожают ходить по театрам, концертным залам, музеям и выставкам, и внукам сидеть дома со смартфоном не дадут. Вручая своего ребенка такой бабушке, родители могут быть уверены, что получат обратно образованного и воспитанного в лучших культурных традициях человека.

Стрелец

Стрельцы – самые спортивные и обожающие путешествия бабушки зодиакального круга – с ним внуки обретут не только прекрасную физическую форму, но и широкий кругозор. Они научат детей рано вставать, соблюдать режим дня, все успевать, а заодно повозят их во всему миру, показывая самые интересные его места и много рассказывая о них.

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