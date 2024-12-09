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Астролог назвал лучших подруг по знаку Зодиака

Астролог назвал лучших подруг по знаку Зодиака

Прогноз астролога / Фото: Credits

Принято считать, что женской дружбы не бывает, поскольку она неизменно «треснет», как только между подругами встанет мужчина. 

Но чаще всего так говорят те, кому не повезло найти настоящих подруг, отношения с которыми могут – несмотря на любые соблазны – продлится всю жизнь. Астролог Людмила Булгакова назвала лучших подруг по знаку Зодиака. 

Скорпион

Скорпионом принято считать самым сложным в общении знаком Зодиака, но при этом именно из них получаются самые лучшие подруги. Возможно, они не всегда готовы выслушать и дать нужный совет, зато их помощь бывает по-настоящему скорой и действенно – они помогут решить все проблемы. 

Рак

Раки – в силу присущей им эмпатии – могут часами выслушивать жалобы подруг на сложившиеся в их жизни обстоятельства и даже лить вместе с ними слезы. Ну, а когда этот период душевной терапии закончится, никто лучше них не проанализирует ситуацию и не даст совет, который поможет все разрешить. 

Близнецы

Близнецы часто кажутся поверхностными и легкомысленными, но, осознав, что положение у их подруги действительно серьезное, они не только дадут дельный совет, но и помогут справиться с возникшими трудностями. Правда, за помощь они способны потребовать благодарности, но это им можно простить 

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