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Астролог назвал лучших подруг по знаку Зодиака

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Астролог назвал лучших подруг по знаку Зодиака

Прогноз астролога / Фото: Credits

Часто приходится слышать, что женской дружбы не существует, особенно если между двумя женщинами стоит один мужчина. 

К счастью, такая точка зрения, хоть и имеет право на существование в корне не верно – женская дружба ничем не хуже – а иногда и лучше – мужской. Астролог Людмила Булгакова назвала лучших подруг по знаку Зодиака. 

Стрелец

Стрельцы – самый оптимистичный знак Зодиака, и этим своим качеством они заражают окружающих: с ним весело, они рассмешат даже самого объявленного пессимиста и всегда готовы пуститься в любые приключения, так что заскучать или загрустить с ними просто невозможно. 

Рак

Раки – самые душевные представители зодиакального круга, поэтому у тех, у кого они числятся в подругах, есть своя жилетка для слез – они всегда могут рассчитывать на то, что их выслушают и посочувствуют, а это уже немало – во всяком случае, на визите к психотерапевту можно сэкономить. 

Водолей

Водолеи могут придумать тысячу и один способ интересного и незабываемого времяпрепровождения и одновременно дадут нужный в данный конкретный момент совет, поэтому с ними можно – и нужно – быть как в радости, так и в горе, а что еще нам нужно от друзей?

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