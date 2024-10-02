Астролог назвал лучших свекровей по знаку Зодиака

И совершенно напрасно – от будущей свекрови в семейной жизни зависит многое, ведь она может как улучшить потенциальные отношения, так и серьезно ухудшить их. Астролог Людмила Булгакова назвала лучших свекровей по знаку Зодиака.

Телец

Тельцы добродушны по своей сути, они всегда готовы прийти на помощь, не только дав ценный совет, но и совершая соответствующие поступки. К тому же, представители знака психологически стабильны и уравновешены, поэтому они не приветствуют резкие перемены в жизни свои взрослых детей – такая свекровь всегда будет стоять на страже их семье, предотвращать скандалы и противиться неоправданному разводу.

Рак

Раки, как самый домовитый и хозяйственный знак Зодиака, лучшие свекрови – особенно для молодой невестки, которая еще далеко не все знает и умеет. Они могут многому научить: посоветовать легкий и вкусный рецепт подсказать, как быстро убрать квартиру и создать в доме уют, но при этом свойственная им от природы тактичность не позволит им ткнуть жену сына, что называется, носом в невымытую посуду или пыльные углы.

Дева

Девы хороши тем, что, как правило, не вмешиваются в семейные дела своих сыновей. Они слишком увлечены собственной жизнью, которая – в любом возрасте – стоит для них на первом месте, поэтому обстоятельства чужой, включая их собственных – взрослых – детей, находится на втором, а то и третьем месте. И если они не окажут в таком случае необходимой помощи, то и вреда не нанесут, а это уже немало.

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