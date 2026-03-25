ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
351
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят читать и смотреть семейные саги

В искусстве — разумеется, речь идет о тех, кто им вообще интересуется — каждый предпочитает свой жанр.

Автор публикации
Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тут, как и везде, на вкус и цвет товарищей нет: кому-то нравятся детективы, а кому-то комедии. Но есть и те — и их довольно много, кто любит книги и сериалы, рассказывающие о жизни нескольких поколений одной семьи, будь то «Поющие в терновнике», «Сага о Форсайтах» или «Аббатство Даунтон».

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят читать и смотреть семейные саги.

Рыбы

Рыбы — самый чувствительный знак зодиакального круга, представители которого очень любят трогательные истории о любви, особенно если они растянуты во времени. Такие произведения дают им возможность как порадоваться за их героев, так и поплакать над их — а заодно и своей собственной — судьбой.

Рак

Раки, как самый семейный знак Зодиака, с удовольствием смотрят семейные саги, находя в сюжете факты, сходные с собственной судьбой. Заодно они подсматривают что-то полезное для себя, причем, касается это не только психологических моментов, но и бытовых вопросов — например, украшений интерьера или сервировки стола.

Телец

Тельцы, будучи самым медлительным знаком во всем Зодиаке, любят «долгоиграющие» произведения искусства, поскольку они позволяют им не «перепрыгивать» с одной темы на другую, а спокойно и неторопливо следить за одной историей. Они привыкают к действующим в ней героям, и, когда она заканчивается, с трудом с ними расстаются.

Дата публикации
Количество просмотров
351
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie