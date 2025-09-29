ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал мужчин Зодиака, для которых важна только внешность женщины

Что больше мужчины ценят в женщинах — внешность или внутреннее содержание — вопрос, можно сказать, экзистенциальный.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В идеале все хорошо в комплексе, но есть и те, для которых важно что-то одно — для кого богатый внутренний мир, а для кого — красота. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, для которых важна только внешность женщины.

Овен

Овны влюбляются молниеносно, поэтому разглядеть в пришедшейся им по нраву женщине душу банально не успевают, все, что они успеют увидеть за короткое время — это внешность, и чем она ярче, тем, на их взгляд, лучше. Ну а познакомившись поближе, мужчины знака часто и разочаровывается — оказывается, что с избранницей не о чем поговорить.

Близнецы

Близнецам очень важно, какое впечатление они производят на окружающих, и спутница, с которой они появляются на людях, имеет для них такое же значение, как брендовая одежда, часы или автомобиль, Ну а поскольку душу любимой женщины окружающим не предъявишь, они выбирают исключительно красавиц.

Весы

Весы во всем склонны видеть произведения искусства, и женщины в этом смысле — не исключение. Чем они красивее, тем больший трепет вызывают у мужской части знака, и — наоборот, так что астрологи советуют учитывать этот фактор дамам, которые хотят очаровать такого мужчину: они любят исключительно глазами.

Дата публикации
Количество просмотров
25
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie