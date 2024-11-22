Астролог назвал мужчин Зодиака, которые будут изменять даже в самых счастливых отношениях

Принято считать, что, если муж изменяет, в этом обязательно виновата жена – она не смогла дать ему того, чего он ищет на стороне.

Надо признать, что доля истины в таком утверждении есть, но это далеко не вся правда о внутрисемейных отношениях. Случается, что мужья изменяют женам, которых можно назвать идеальными абсолютно во всех сферах, потому что дело в таких случаях не в женщине, а в самом мужчине. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые будут изменять даже в самых счастливых отношениях.

Весы

Весы никогда не бывают до конца уверены, что они выбрали действительно ту единственную, которую искали всю жизнь. Стоит появиться на горизонте другой – как им кажется, более достойной – кандидатке, как они бегут за ней, но разочаровавшись, снова возвращаются в семью.

Близнецы

Близнецы несмотря на легкость в общении и умении очаровать любую женщину, часто сомневаютсся в своих мужских чарах, поэтому при помощи каждой новой связи повышают самооценку. При этом они не видят в своем поведении ничего плохого, поскольку не стремятся к разводу.

Скорпион

Скорпионы – самый чувственный знак Зодиака, поэтому они никогда не упускают возможность попробовать в этом смысле что-то новое – а вдруг на этот раз им доведется испытать нечто такое, чего раньше никогда не было? В результате у них собирается целая «коллекция» увлечений и ощущений.

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