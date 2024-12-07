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Астролог назвал мужчин Зодиака, которые чаще других остаются холостяками

Астролог назвал мужчин Зодиака, которые чаще других остаются холостяками

Прогноз астролога / Фото: Credits

Говорят, что хороших мужчин прибирают к рукам еще в детсадовском возрасте, и зачастую это действительно так. 

Но случается, что завидные – во всех отношениях – женихи, несмотря на все усилия находящихся рядом с ними женщин, не спешат под венец, и на то есть свои причины. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые чаще других остаются холостяками. 

Дева

Девы, отличающимся крайне педантичностью, необходимо, чтобы в доме был идеальный порядок, а все вещи в нем были разложены, развешены и расставлены по ранжиру. Не всякая женщина сможет соответствовать таким требованиям, вот мужчины знака и не спешат надолго пускать в свой дом ту, которая может внести в него хаос. 

Водолей

Водолеи-мужчины, напротив, очень боятся, что какая-нибудь особа женского пола нарушит творческий хаос, в которой они пребывают. На брачные узы они чаще всего соглашаются в том случае, если претендентка на их руку и сердце придерживается их взглядов на отношения и быт, и е станет принуждать их к порядку и дисциплине. 

Весы

Весы, как известно, самый колеблющийся знак зодиакального круга, представители которого часто не знают, чего они хотят – в том числе, и от отношений с близким человеком. Ну, а поскольку они не понимают, на какой основе нужно строить семью, то заключение рака откладывается у них на неопределенный срок, порой – навсегда. 

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