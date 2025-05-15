Астролог назвал мужчин Зодиака, которые любят ходить по магазинам

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Особенно это касается торговых точек с так называемым женским ассортиментом, но есть индивидуумы, которые с трудом выносят даже продовольственные супермаркеты. Тем не менее, есть среди представителей сильного пола и те, кто с удовольствием создадут вам компанию в таких о случаях. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые любят ходить по магазинам.

Рак

Раки-мужчины не просто любят ходить по магазинам, но и умеют это делать: они разбираются в ассортименте выставленных товаров, знают, где найти качественные — и относительно недорогие — продукты и предметы гардероба, поэтому с удовольствием дадут совет относительно выгодных покупок.

Весы

С Весами-мужчинами звезды рекомендуют ходить по бутикам в поисках новых — актуальных — вещей. Они хорошо разбираются в современных трендах, к тому же, обладают хорошим вкусом, поэтому помогут подобрать то, что действительно идет их спутнице, да и себе что-нибудь приобретут.

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Лев

Львы мужчины не просто любят ходить по магазинам — иногда их бывает трудно оттуда вытащить. Как правило, они уделяют много времени походам по магазинам — особенно во время появления там новых коллекций, выбирая то, что им нравится — о спутнике в таком случае они могут попросту забыть.

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