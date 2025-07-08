Астролог назвал мужчин Зодиака, которые любят вязать

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Содержание Стрелец Водолей Дева

Сегодня мы уже не так категоричны, тем более что всегда находились — и находятся — мужчины, которые с удовольствием им занимаются. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые любят вязать.

Стрелец

Стрельцы-мужчины любят вязать, потому что это занятие успокаивает представителей этого активного и непоседливого знака. Им все время нужно куда-то бежать, а со спицами и нитками для вязания делать это, мягко говоря, затруднительно, поэтому они с удовольствием сосредоточиваются на подсчёте петель.

Водолей

Водолеи — и мужчины знака тут не исключение — пользуются любой возможностью создать что-нибудь по-настоящему уникальное, и вязание дает им в этом смысле широкое после для творчества, причем речь идет не только — или не столько — об одежде, их «произведения» могут быть самыми разными.

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Дева

Мужчин-Дев вязание привлекает тем, что, занимаясь им, они становятся умнее буквально на глазах. Дело в том, что вязание разрабатывает мелкую моторику, которая благотворно влияет на умственные способности, а представители знака охотно используют любую возможность «прокачать» мозги.

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