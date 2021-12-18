Астролог назвал мужчин Зодиака, которые любят загадочных женщин

Принято считать, что в женщине должна быть загадка, но многие мужчины довольствуются ее отсутствием.

Тем не менее есть среди сильного пола и такие, кто не успокоится, пока не отыщет самую загадочную из всех таинственных незнакомок. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые считают, что в женщине должна быть загадка.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи и сами не против показаться загадочными, во всяком случае, окружающим зачастую довольно трудно понять мотивацию их поступков, а уж о том, чтобы прочитать их мысли, и речи быть не может. Неудивительно, что и пару они ищут себе подобную: удивительную, загадочную, таинственную, про которую окружающие думают, что она немного "с приветом". Но представителям знака именно такая спутница жизни и нужна: в ней они видят своего двойника, а с умным человеком так приятно поговорить.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны привыкли брать крепости – личные, в том числе – штурмом, но, увы, в таком случае, они очень быстро теряют к ним интерес. Но стоит им натолкнуться на препятствие в виде тайны, как они останавливаются, как вкопанные, и тратят массу сил и времени на то, чтобы разгадать этот ребус. Чем больше времени уходит на этот процесс, тем сильнее они влюбляются в объект своего внимания. В конце концов, так и не разгадав загадку самой таинственной в их жизни женщины, они связывают с ней свою судьбу.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки-мужчины любят любые загадки – от разгадывания ребусов, кроссвордов и детективных романов до непонятных им людей, и прежде всего – представительниц прекрасного пола. Такие дамы позволяют мужчинам знака мечтать о них перед сном и на работе, а фантазий у них, как правило, много. Спутница жизни, которую они знают как свои пять пальцев, вряд ли вызовет у представителей знака такой интерес, так что их страсть к дамам, обладающим некой тайной, неискоренима.

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