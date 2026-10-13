Астролог назвал мужчин Зодиака, которые любят заниматься пикапом

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но в наше время его вычленили в отдельное психологическое явление, описали его суть, а также качества людей — пикаперов, которые его практикуют.

Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые любят — и умеют — заниматься пикапом.

Реклама

Близнецы

Мужчины-Близнецы — гении общения, которые найдут общий язык с самыми немногословными, неразговорчивыми и не настроенными на понимание собеседниками. Именно благодаря мастерскому владению этими качествами, обволакивая собеседницу словами, они привлекают внимание «жертвы», заинтересовывают и — соблазняют ее.

Реклама

Рак

Мужчины-Раки способны очаровать любую собеседницу сочетанием скромности и решительности, которые, несмотря на противоречивость, свойственны им одновременно. Демонстрируя их по очереди, они — при помощи такой тактики — умудряются соблазнить даже самых холодных и равнодушных собеседниц: устоять перед ними не может никто.

Скорпион

Скорпионы-мужчины — представители самого загадочного знака Зодиака, являющиеся успешными пикаперами от рождения. Их особенность заключается в том, что для соблазнения своей «жертвы» они практически ничего не делают: им достаточно просто пристально и проникновенно посмотреть ей в глаза, и все — дело сделано.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров