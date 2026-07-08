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Разумеется, рыцари на белом коне и пение серенад под окном остались в прошлом, но это не значит, что мы не ждем их от любимых людей.

Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, оторые не станут делать красивые есты ради женщин.

Телец

Тельцы — не самый романтичный знак Зодиака: свойственная им приземлённость не позволяет делать широкие жесты, которые кроме красоты не несут иной смысловой нагрузки. Вместо миллиона алых роз мужчины этого знака предпочтут преподнести в подарок колбасу- на их взгляд, это гораздо практичнее.

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Рак

Раки, несмотря на присущую предстаивтелям знака нежность и трепетность, редко делают широкие романические жесты, поскольку считают, что реальная забота гораздо важнее впечатляющих флешмобов. Мужчины знака позаботятся о том, чтобы их партнерша ни в чем не знала нужды, и с ними в этом смысле сложно спорить.

Козерог

Козероги уверены, что все эти букеты-конфеты-признания, которые ассоциируются у многих из нс с романтикой, не олее чем пустая трата денег. Поэтому подарки они предпочитают делать максимально полезные, и это не обязательно кастрюли и сковородки, а, например, драгоценности — как удачное вложение средств

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