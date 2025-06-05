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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал мужчин Зодиака, которые никогда не делают комплименты

Считается, что женщины любят ушами, и увесистая доля истины в таком утверждении есть.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Мужчина многого может добиться, расхваливая достоинства женщины, которых, кстати, может и не быть, вот только не от всех представителей мужского пола их можно услышать. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые никогда не делают комплиментов.

Козерог

Козероги-мужчины, как бы сильно они ни любили свою партнершу, не делают комплименты из боязни показаться излишне сентиментальными, а значит, ранимыми. Их страшит тот факт, что, раскрыв душу другому человеку, они могут получить серьезный удар, а им бы этого не хотелось.

Телец

Тельцы отказываются от комплиментов исключительно из корыстных соображений: они хотят, чтобы любимый человек принадлежал только им, поэтому держат женщину в неуверенности в своих женских чарах и заниженной самооценки, в то время как комплименты их повышают.

Стрелец

Стрельцы не нуждаются в том, чтобы искусственно привлекать к себе внимание представительниц противоположного пола — этих обаятельных ребят и так все любят. Именно поэтому они говорят их очень редко — только тогда, когда кто-то уж очень сильно их впечатлит.

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Дата публикации
Количество просмотров
43
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