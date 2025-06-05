Астролог назвал мужчин Зодиака, которые никогда не делают комплименты

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Козерог Телец Стрелец

Мужчина многого может добиться, расхваливая достоинства женщины, которых, кстати, может и не быть, вот только не от всех представителей мужского пола их можно услышать. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые никогда не делают комплиментов.

Козерог

Козероги-мужчины, как бы сильно они ни любили свою партнершу, не делают комплименты из боязни показаться излишне сентиментальными, а значит, ранимыми. Их страшит тот факт, что, раскрыв душу другому человеку, они могут получить серьезный удар, а им бы этого не хотелось.

Телец

Тельцы отказываются от комплиментов исключительно из корыстных соображений: они хотят, чтобы любимый человек принадлежал только им, поэтому держат женщину в неуверенности в своих женских чарах и заниженной самооценки, в то время как комплименты их повышают.

Реклама

Стрелец

Стрельцы не нуждаются в том, чтобы искусственно привлекать к себе внимание представительниц противоположного пола — этих обаятельных ребят и так все любят. Именно поэтому они говорят их очень редко — только тогда, когда кто-то уж очень сильно их впечатлит.

Читайте также: