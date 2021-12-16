Астролог назвал мужчин Зодиака, которые никогда не уйдут из семьи 

Каждая женщина, выходя замуж, мечтает о том, чтобы ее семейная жизнь была счастливой и длилась всю оставшуюся жизнь.

Увы, эта миссия оказывается выполнимой далеко не у всех, иначе не было бы столько разводов. Но есть мужчины, про которых можно сказать: "Муж ваш – редкий семьянин". Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые никогда не уйдут из семьи.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – знак семейный, поэтому берегут семейный очаг по умолчанию – на подсознательном уровне. Только в своем доме они чувствуют себя уверенно, поэтому укрываются в своей "ракушке" от житейских бурь и невзгод, а домочадцы являются для представителей знака главными в их жизни людьми, только им они могут доверить все свои секреты и переживания. Даже с уходом из отношений страсти они считают вторую половинку главным человеком в своей жизни, поэтому никогда не расстанутся с ней по собственной воле, а если станет совсем невмоготу, заведут любовницу.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы в семейной жизни руководствуются принципом "от добра добра не ищут": проще говоря, зачем лететь на Таити, если "нас и тут неплохо кормят". Всему "виной" их практичность и расчетливость: даже будучи ослепленными страстью, они хорошо понимают, что уход из семьи сопряжен с неудобствами и потерями, в том числе и материальными – траты в таких случаях предстоят немалые. К тому же придется привыкать к новому образу жизни, другим бытовым условиям, которые, даже улучшаясь, вызовут стресс, а главное, приноравливаться к существованию рядом с другим человеком, что может оказаться непростой задачей.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, даже будучи влюбленными в кого-то "на стороне", слишком ленивы, чтобы все бросить и пуститься в романтические приключения. Для этого нужно сделать массу лишних телодвижений, изменив свою жизнь коренным образом, но овчинка при этом, на их взгляд, не стоит выделки. А как же хорошо налаженный и обустроенный быт, который дает представителям знака самое главное в их жизни – комфорт, который является неизменным спутником их жизни? Вдруг в новой семье им не смогут обеспечить достойный его уровень? Нет уж, они останутся на своем месте, тем более что это никак не мешает многочисленным романам.

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