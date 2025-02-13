Астролог назвал мужчин Зодиака, которые никогда не уйдут из семьи ради любовницы

Последний предпочитает совмещать стабильной в личной жизни, удивительным образом совмещая ее с разнообразием, существуя в соответствии с принципом «мухи отдельно, котлеты отдельно». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не уйдут из семьи к любовнице.

Козерог

Козероги превыше всего ценят стабильность – как в профессиональной, так и в личной жизни, где для них очень важен надежный тыл, благодаря которому он уверенно чувствуют себя на работе. При этом представители знака могут позволить себе 2отдых» на стороне, главное, чтобы жена не узнала.

Дева

Девы дорожат своей репутацией, особенно если они делают карьеру и, уж тем более, занимают высокий пост – в таком случае они не могут пренебрегать общественным мнением. А тот факт, что представители знака легко меняют любовниц, значения не имеет, поскольку они скрыты от глаз.

Рак

Раки ставят семью выше всех остальных житейских ценностей, а мужчины, к тому же, часто воспринимают своих жен как матерей, что обеспечивает им моральный комфорт. Неудивительно, что как бы они ни увлекались, развестись их могут заставить только экстраординарные обстоятельства.

Читайте также: