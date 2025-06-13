Астролог назвал мужчин Зодиака, которые влюбляются не во внешность, а в душу

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Содержание Скорпион Рыбы Рак

Вот только правдой это является лишь отчасти: каким бы богатым ни был внутренний мир женщины, они всегда обращают внимание на ее бездонные глаза или бесконечные ноги. К тому же, чтобы полюбить душу, ее нужно увидеть, а на это способны далеко не все. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые влюбляются не во внешность, а в душу.

Скорпион

Скорпионы способны видеть человека насквозь, поэтому разглядеть тонкую и ранимую душу, даже если она надежно запрятана, для них не проблема. Как правило, представители знака не показывают своего трепетного отношения к таким людям, но на самом деле очень дорожат ими.

Рыбы

Рыбы, которые чувствуют людей на ментальном уровне, особенно чувствительны к тем, чья душа резонирует с их внутренним миром. Можно быть уверенным на сто прецедентов, что, встретив такого человека, они его уже не отпустят, поскольку с ним они могут быть по-настоящему счастливы.

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Рак

Раки — за редким исключением — обладают чисто душой, неудивительно, что они ищут — и находят — тех, кто подходит им по духу. Нельзя сказать, что внутреннее содержание для них полностью затмевает неказистую внешность, но она точно не является первостепенной ценностью.

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