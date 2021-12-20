Астролог назвал мужчин Зодиака, которые являются "маменькиными сынками"

Каждой женщине хочется выйти замуж за настоящего мужчину – во всяком случае, такого, какими их показывают в кино или описывают в романах.

Но не все представители сильного пола вписываются в каноны героев произведений искусства, среди них встречаются и те, кого принято называть "маменькиными сынками". Они нуждаются в заботе и опеке со стороны слабого пола, поэтому выбирают в спутницы жизни сильных женщин. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которых принято называть "маменькиными сынками".

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – знак инфантильный, поэтому они в любом возрасте чувствуют себя детьми, которым нужна забота и опека. От кого они могут ее получить? Прежде всего от мамы, к которой привязаны до седых волос. Впрочем, это не значит, что они не женятся – причем зачастую делают это в довольно молодом возрасте. Но и в жене они будут искать мать – женщину, которая окажется нетребовательной, но при этом окружит заботой и вниманием или, наоборот, возьмет в ежовые рукавицы, не давая сделать шаг вправо или влево.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – особенно те из них, кого их мамы в детстве безбожно баловали (чаще всего они растили своих сыновей в одиночестве) – и от других женщин ждут соответствующего отношения, неудивительно, что это им крайне редко удается, вот они и меняют женщин как перчатки. А в перерывах возвращаются к маме, чтобы зализать раны и получить все то, чего им не додает жизнь и претендентки на их руку и сердце. Если на пути такого мужчины встретится подобие его мамы – женщина, которая будет выполнять все его капризы, он успокоится и получит массу удовольствия от семейной жизни.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раков мать – главная женщина в их жизни. Да, представители этого самого семейного во всем Зодиаке знака, очень любят жену, которая, как правило, в их жизни бывает одной-единственной, и дочерей, которых просто обожествляют, но мать для них – святое, в прямом смысле слова. Они прислушиваются к каждому ее слову, не прекословя и не переча, и всегда следуют ее советам и рекомендациям. И даже когда их мать уходит в мир иной, они продолжают "советоваться" с ней, как будто бы она жива, и думают, как она поступила бы в той или иной ситуации.

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