Гороскоп / © Credits

Реклама

Первые могут всю жизнь прожить с одной женщиной, «выпуская пар» в отношениях на стороне, вторые слывут редкостными семьянинами, но одна роковая встреча может увести их из семьи.

Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые живут по принципу: влюбился — женился.

Рак

Раков с полным правом можно назвать лучшими мужьями зодиакального круга, поскольку они ведут образцовую семейную жизнь и связей на стороне себе не позволяют. Но — ровно до тех пор, пока не произойдет поистине судьбоносная — на их взгляд — встреча, после которой они могут уйти от нынешней жены, чтобы стать верным и преданным мужем другой.

Реклама

Овен

Овны известны своей стремительностью в действиях, тем не менее, в отношении своей семьи способны долгое время хранить верность женщине, которую они выбрали в жены — легкий флирт, как не имеющий особого значения, в расчет не принимается. Но именно в этом и состоит основная опасность: влюбившись по-настоящему, они, скорее всего, заключат новый брак.

Козерог

Для Козерогов, образно говоря, очень важен тыл — дом и семья, благодаря которым они могут сосредоточиться на так важной для них работе. Именно поэтому представители знака стараются держаться стабильности, но сильная влюбленность может увести их в сторону, что становится полной неожиданностью для их второй половник, не предполагавшей таких резких движений.

Читайте также:

Новости партнеров