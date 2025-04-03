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Астролог назвал мужчин Зодиака мужчин-подкаблучников Зодиака
Женские интернет-форумы переполнены жалобами на грубых, злых и токсичных мужчин.
А вот на подкаблучников, как правило, не жалуется никто, хотя таких мужчин — в большинстве случаев, мужей — не меньше, а, возможно, и больше.
Возможно, так происходит потому, что с ними у женщин определенного склада возникает гораздо меньше хлопот. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин-подкаблучников Зодиака.
Рак
Раки, как уже неоднократно было сказано, самые семейные представители Зодиака, а семья — это, прежде всего, твоя вторая половинка. Поэтому, если для спокойствия в домне нужно согласиться с женой, то ля них это не составит никакой сложности — главное, чтобы она была довольна.
Водолей
Водолеи, на присущее им свободолюбие, не любят принимать решения — представителям знака удобнее, когда за них это делает кто-то другой, в нашем случае — жена или подруга. Переложив груз ответственности на чужие плечи, они с удовольствием занимаются любимым делом — творчеством.
Телец
Тельцов сложно представить себе подкаблучниками, но — ровно до того времени, как они встретят любят всей своей жизни. Тут уж они готовы на все, поэтому соглашаются с любыми просьбами и даже выполняют приказы, если им их отдают, но, опять-таки, до тех пор, пока не разлюбят.
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