Астролог назвал мужчин Зодиака, обладающих золотыми руками

В наше время для любой работы можно найти специально обученных людей, которые решат любую бытовую проблему быстро и качественно.

Тем не менее бывают случаи, когда исправить положение – скажем, починить утюг или выровнять покосившийся карниз, необходимо быстро, не дожидаясь прихода мужа на час. Астролог Людмила Булгакова назвала мужские знаки Зодиака, способные справиться с любой задачей такого рода – то есть, обладающих золотыми руками.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы в рейтинге самых рукастых мужчин Зодиака занимают почетное первое место – они способны починить все, что может поломаться, от дверцы шкафа до инопланетного пепелаца. Причем у них – в силу их редкостной запасливости – найдется не только точная схема любого устройства, но и необходимые запчасти. Главное, после каждого трудового "подвига" не забывать хвалить своего героя, тогда он способен будет сдвинуть горы, иногда – в прямом смысле слова.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки как самый домовитый и хозяйственный знак Зодиака чинят что-либо в самом крайнем случае – как правило, они просто не допускают поломок. Они внимательно следят за находящимися в доме вещами – мебелью и бытовыми приборами – и вовремя принимают необходимые меры: ремонтируют, меняют запчасти, подкрашивают и подмазывают. Поэтому все, что должно служить хозяевам дома и исправно функционировать, у них всегда находится в идеальном состоянии. Если же что-то вдруг сломается, они обязательно починят.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, несмотря на изысканность и безупречность их внешнего вида – трудно представить этих "лондонских денди" с молотком в руках, с рабочими инструментами, как говорится, на "ты". Они легко могут не только вбить гвоздь, но и отремонтировать довольно сложный бытовой прибор – например, холодильник. Правда, делают они это в исключительных случаях: если по какой-то причине невозможно вызвать настоящего мастера, все-таки ремонт – не лучшее занятие для джентльменов, коими они являются.

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