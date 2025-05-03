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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
418
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал мужчин Зодиака, от которых нельзя никуда скрыться

Одним из главных качеств, которые мы ценим в мужчинах, является упорство в достижении цели.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Любовь в этом смысле — не исключение: некоторые из них способны брать «города» не штурмом, а осадой — терпения у них хватает на продолжительное время. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, от которых нельзя никуда скрыться.

Телец

Тельцы — самый упрямый знак Зодиака, которые всегда и во всем должны настоять на своем. Поэтому лучший способ заставить его мужчин добиваться женщины, это оставаться равнодушной и время от времени исчезать с его радаров — тогда он будет преследовать ее долго, иногда — всю жизнь.

Козерог

Козероги редко меняют свои привязанности, особенно если речь идет о человеке, которого они выбрали в спутники жизни. Даже если любимая женщина сбежит от них на край света, они составят подробный план, проложат маршрут, обязательно его отыщут и настигнут.

Скорпион

Скорпионы могут преследовать некогда любимого человека, даже если чувств к нему у них практически не осталось, поскольку для них это является делом принципа. Представители знака считают, что последнее слово в любой ситуации должно остаться за ними, а до этого исчезнуть из их жизни не выйдет.

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Дата публикации
Количество просмотров
418
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