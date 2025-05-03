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Астролог назвал мужчин Зодиака, от которых нельзя никуда скрыться
Одним из главных качеств, которые мы ценим в мужчинах, является упорство в достижении цели.
Любовь в этом смысле — не исключение: некоторые из них способны брать «города» не штурмом, а осадой — терпения у них хватает на продолжительное время. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, от которых нельзя никуда скрыться.
Телец
Тельцы — самый упрямый знак Зодиака, которые всегда и во всем должны настоять на своем. Поэтому лучший способ заставить его мужчин добиваться женщины, это оставаться равнодушной и время от времени исчезать с его радаров — тогда он будет преследовать ее долго, иногда — всю жизнь.
Козерог
Козероги редко меняют свои привязанности, особенно если речь идет о человеке, которого они выбрали в спутники жизни. Даже если любимая женщина сбежит от них на край света, они составят подробный план, проложат маршрут, обязательно его отыщут и настигнут.
Скорпион
Скорпионы могут преследовать некогда любимого человека, даже если чувств к нему у них практически не осталось, поскольку для них это является делом принципа. Представители знака считают, что последнее слово в любой ситуации должно остаться за ними, а до этого исчезнуть из их жизни не выйдет.
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