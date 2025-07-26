Астролог назвал мужчин Зодиака, с которыми невозможны продолжительные отношения

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Тем не менее, далеко не все мужчины зодиакального круга обеспечат нам совместное сосуществование в режиме «оии жили долго и счастливо и умерли в один день» — брак с некоторыми из них заведомо станет непродолжительным. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, с которыми невозможны продолжительные отношения.

Телец

Мужчины-Тельцы на первых порах знакомства производят на женщин неизгладимые впечатления — их пылкость и чувственность влияет н них как мощный гипноз. Но, когда романтика отступает место быту, становится понятно, что человек, который во всем навязывает свою волю, не самый лучший выбор.

Близнецы

Близнецы-мужчины слишком инфантильны, чтобы стать опорой для спутницы своей жизни. Особенно неприятно то, что в конфетно-букетный период это их качество практически незаметно, а вот во время совместной жизни становится понятно, в серьезных вопросах на них невозможно положиться.

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Лев

Львы-мужчины пользуются заслуженно репутацией бабников — они е могут пропустить ни одной женщины, чтобы не пофлиртовать с ней. И если в самом начале отношений к такому их качеству можно относиться с некоторой долей иронии, то в совместной жизни оно может стать буквально невыносимым.

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