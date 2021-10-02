Астролог назвал мужчин Зодиака, склонных к многоженству

Условно всех мужчин можно поделить на две категории. Одни, имея одну-единственную жену, то и дело меняют любовниц, другие – женятся каждый раз, когда заводят новый роман.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, склонные к многоженству.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которые во всем предпочитают порядок и методичность, не любят путаницу ни в работе, ни в личной жизни. Если в их жизни появляется новый объект для чувств, они предпочтут развестись и оформить новый брак, чем заводить шашни с новой избранницей, рискуя тем, что жена рано или поздно раскроет их и жизнь семьи превратится в перманентный ад. Куда проще заменить одну фигуру на "шахматной доске" жизни на другую и жить дальше так. Как будто бы ничего не произошло.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, несмотря на желание казаться серьезными, а в чем-то даже жесткими, в душе являются романтиками, что легко заметить, если внимательно за ними понаблюдать. Они верят в вечную и верную любовь, поэтому, даже будучи женатыми, продолжают искать избранницу, которая предназначена им судьбой. Стоит им встретить человека, который хотя бы по нескольким пунктам совпадает с образом идеала, как они оставляют старую семью и делают новое предложение "руки и любви". Ну а поскольку совершенства в нашем мире нет, представители знака всю жизнь ходят по кругу.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – разумеется, сейчас речь идет о мужчинах знака – в душе немного султаны, которым, как известно, положено иметь как минимум трех жен, а по факту их у них бывает гораздо больше. Да, они "встречаются, влюбляются, женятся", потом разводятся, и все повторяется по новой. Но они, пожалуй, единственные представители Зодиака, которые сохраняют добрые отношения со всеми своими бывшими и помогают – как морально, так и материально – детям от разных браков. Была бы их воля, они бы собрали всех их в гарем и были бы вполне счастливы, вот только многоженство в нашей стране запрещено.

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