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Астролог назвал мужчин Зодиака, у которых всегда и во всем виновата женщина
Мужчины любят повторять, что у женщины, которая была неправа, нужно попросить прощения.
Но далеко не все они следуют этому совету — часто им бывает удобнее свалить все на свою партнершу, обвинив ее в том, что ситуация сложилась так, а не иначе.
Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, у которых всегда и во всем виновата женщина.
Телец
Тельцы-мужчины по своей натуре диктаторы и домостроевцы. Они абсолютно уверены в том, что женщины должны прислушиваться к словам мужчин, если же те поступают по-своему, значит, в случае ошибки или неудачи они сами во всем виноваты: им же говорили, как надо сделать, а они проявили упрямство.
Рак
Мужчины-Раки, сколько бы лет им ни исполнилось, всегда остаются маменькиными сынками. Они не только всегда зависят от мнения и влияния своей матери, но и переносят ее руководящую роль на свою партнершу. Представители знака уверены, что именно она — как когда-то их родительница –несет ответственность за все, а, значит, ошибки — только ее вина.
Рыбы
Для мужчин-Рыб главное в этой жизни не карьера и не деньги, а любовь. На свою партнершу они возлагают особые надежды, которые, как им кажется, она просто обязана оправдать. Если такого не происходи и отношения рушатся, то в этом, на их взгляд, виновата только женщина — значит, она не смогла их грамотно выстроить.
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