- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал наиболее уверенные в себе знаки Зодиака
Уверенность в себе — завидное качество, которое помогает добиться в жизни целей, перед которыми остановятся другие.
Вот только обладают ими, к сожалению, далеко не все — многие могут только н без зависти смотреть на тех, кто никогда в себе не сомневается. Астролог Людмила Булгакова назвала наиболее уверенные в себе знаки Зодиака.
Лев
Львы считают себя королевскими персонами, а где вы видели неуверенных в себе монархов? Каждое появление представителей этого знака на публике похоже на красную дорожку королевских особ — уже по одним только их повадкам и широким жестам становится понятно, что их уверенность в себе не поколеблет ничто.
Овен
Овны настолько уверены в себе, что ни минуты не раздумывают над своими действиями — их поступки стремительны и, как правило, бесповоротны — вернуть обратно то, что они натворили, как правило, нельзя. Впрочем, даже ошибки ничему представителей знака не учат, а их уверенность в себе от них меньше не становится.
Стрелец
Стрельцы рождаются уверенными в себе, поэтому и идут по жизни с высоко поднято головой и уверенностью в том, что они достойны самого лучшего. Видимо, их высокая самооценка на энергетическом уровне передается другим людям, потому что представители знака действительно получают все, чего хотят,
