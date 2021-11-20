Астролог назвал самые алчные знаки Зодиака

Жадность – в той или иной степени – свойственна всем людям, но кто-то может с ней совладать, а кто-то идет у нее на поводу.

Такие люди иногда и сами не рады такому качеству своего характера, но жадность, как говорят в таких случаях, родилась раньше них. Астролог Людмила Булгакова назвала самые алчные знаки Зодиака.

Телец (21.04 – 21.05)

Телец по праву занимает первую строчку в рейтинге самых алчных зодиакальных знаков. Всему виной их страсть к удобству и комфорту и, как следствие, к зажиточной жизни и накопительству. Войдя во вкус, представители знака уже не могут остановиться: им нужно всего и побольше. Правда, в случае необходимости они могут и поделиться с окружающими своими сбережениями, хотя нельзя сказать, что дается им это легко – приходится наступать на горло собственной песне.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги "славятся" тем, что экономят – а именно в этом сказывается их жадность – не только на других, но и на самих себе. Они могут годами носить вещи, которые уже давно оставляют желать лучшего, но не покупать новую: старая ведь еще не разлезлась на ленточки, так зачем тратиться! Представители знака копят деньги, оказывая себе в самом необходимом – в том числе и во вкусной еде, поскольку считают: потратить можно все, их же миссия состоит в том, чтобы складывать деньги – копеечка к копеечке.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков – уж пусть они не обижаются – с полным правом можно назвать любителями халявы. Они обожают систему "все включено" в курортных отелях и "завтрак включен" в отечественных гостиницах, потому что, заплатив за питание при покупке путевки, можно съесть и выпить в десятки раз больше. В магазинах представители знака предпочитают закупаться по акциям и чаще других выбирают товары, к которым прилагается какой-то премиальный "довесок": например, пробник нового соуса или копеечная игрушка.

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