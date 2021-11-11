Астролог назвал самые эгоцентричные знаки Зодиака

Каждому из нас нравится, когда за ним ухаживают, предупреждая все потребности и исполняя все желания.

Но есть и такие, кто мечтает о том, чтобы весь мир крутился только вокруг них – как правило, они считают себя пупом Земли. Астролог Людмила Булгакова назвала самые эгоцентричные знаки Зодиака.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы по праву находятся на почетном первом месте данного рейтинга – других столь же эгоцентричных представителей Зодиака не найти. Они уверены, что являются особами королевской крови, поэтому у них должно быть все лучшее, а все окружающие должны заниматься только тем, что всячески угождать им. Если же кто-то отваживается на то, чтобы поступить противоположным образом, представители знака не столько приходят в ярость, сколько искренне изумляются: как такое может быть?

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы считают себя эталонными во всем: по их искреннему убеждению, нет никого умнее, красивее, талантливее, практичнее, чем они – список можно продолжать до бесконечности. Справедливости ради надо признать, что зачастую так оно и есть – под этим знаком рождается много выдающихся личностей, но это не значит, что окружающие должны плясать только вокруг них, как бы им того ни хотелось. Вот только представители знака с этим, похоже, категорически не согласятся.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы исповедуют жизненный принцип, который можно выразить в виде в знаменитой цитате Есенина: "Как прекрасна земля и на ней человек". Представители знака обладают чувствительностью к прекрасному – предметам искусства, красивым пейзажам и, конечно же, окружающих их людям. Ну а главным человеком, которым все неизменно должны восхищаться, это они сами. Причем для этого у них есть все основания – они умны, остроумны, талантливы и всегда выглядят как модели из глянцевых журналов.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку