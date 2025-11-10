ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
322
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал самые харизаматичные знаки Зодиака

Харизма, как комплекс качеств, помогающих человеку быть привлекательным в глазах окружающих в какой-то степен и присуща всем.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но далеко не все могут похвастаться тем, что являются личностью с мощной харизмой, при помощи которой можно влиять на окружающих. Астролог Людмила Булгакова назвала самые харизаматичные знаки Зодиака.

Стрелец

Стрельцы — самые обаятельные, веселые и оптимистичные представители Зодиака, неудивительно, что они вызывают искреннюю симпатию если не усех, то у большей части людей, с которыми им приходится общаться. К тому же, благодаря этим свои качествам они могут убедить в своей правоте любого — даже самого несговорчивого — собеседника.

Скорпион

Скорпион отличает редкостный природный магнетизм, который привлекает к ним окружающих — как знакомых, так и совершенно посторонних людей. Мощная — и таинственная энергетика этого знака никого не оставляют равнодушным, даже при мимолётном столкновении, не говоря уже длительном — и тесном — общении.

Лев

Львы, пожалуй, самый яркий знак зодиакального круга, не зря его называют королевским: на их «подачу» работает все — от широких жестов и изысканных манер до ярких и впечатляющих нарядов. Не менее сильно влияет на окружающих и их умение общаться: немного снисходительнее, но доброжелательное и даже величестве5нное.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
322
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie