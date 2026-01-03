Астролог назвал самые импульсивные знаки Зодиака

Гороскоп / © Credits

Кто-то «тормозит» с решением, кто-то действует разумно и взвешенно, оценив все доводы «за» и «против», а есть и те, кто не думает вообще, но пи этом действует стремительно.

Астролог Людмила Булгакова назвала самые импульсивные знаки Зодиака.

Овен

Овны — как знак стихии Огня — в вопросах импульсивности держат, как говорят в таких случаях, пальму первенства: их действия значительно опережают мысли, из-за чего они часто совершают ошибки. Впрочем, если импульс был верным, они добиваются результата молниеносно — гораздо быстрее, чем другие.

Рыбы

Рыбы очень скоры на решения, от которых многое зависит в их жизни — чаще всего они касаются отношений с окружающими — прежде всего, близкими им — людьми. Зачастую, не разобравшись в том, что произошло, они делают скоропалительные, а потому неправильные выводы, которые приводят их к ссорам и конфликтам.

Скорпион

Скорпионы склонны. не разобравшись в ситуации — излишне драматизировать ее и, как следствие, принимать быстрые, но не всегда правильные решения. Впоследствии, понимая, что, поторопившись, ошиблись, они ужасно расстраиваются и при этом совершают еще более серьезные промахи.

