Астролог назвал самые импульсивные знаки Зодиака

Мы по-разному — в силу темперамента, характера и массы других факторов — реагируем на происходящие в нашей жизни события.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Кто-то «тормозит» с решением, кто-то действует разумно и взвешенно, оценив все доводы «за» и «против», а есть и те, кто не думает вообще, но пи этом действует стремительно.

Астролог Людмила Булгакова назвала самые импульсивные знаки Зодиака.

Овен

Овны — как знак стихии Огня — в вопросах импульсивности держат, как говорят в таких случаях, пальму первенства: их действия значительно опережают мысли, из-за чего они часто совершают ошибки. Впрочем, если импульс был верным, они добиваются результата молниеносно — гораздо быстрее, чем другие.

Рыбы

Рыбы очень скоры на решения, от которых многое зависит в их жизни — чаще всего они касаются отношений с окружающими — прежде всего, близкими им — людьми. Зачастую, не разобравшись в том, что произошло, они делают скоропалительные, а потому неправильные выводы, которые приводят их к ссорам и конфликтам.

Скорпион

Скорпионы склонны. не разобравшись в ситуации — излишне драматизировать ее и, как следствие, принимать быстрые, но не всегда правильные решения. Впоследствии, понимая, что, поторопившись, ошиблись, они ужасно расстраиваются и при этом совершают еще более серьезные промахи.

