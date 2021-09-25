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Астролог назвал самые любопытные знаки Зодиака

Астролог назвал самые любопытные знаки Зодиака

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Все знают, что любопытство не порок, но большое свинство. 

По большому счету, это качество характера свойственно каждому из нас, тем не менее одни редко суют нос в чужую жизнь, а другие и дня не могут прожить без того, чтобы не сделать этого. Астролог Людмила Булгакова назвала самые любопытные знаки Зодиака. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, планетой-покровителем которых является Меркурий, всегда и во всем делают ставку на информацию – они никогда не пройдут мимо интересного факта, который стал им известен, чего бы он ни касался – политической ситуации, флоры и фауны или личной жизни соседей. Ну а поскольку представители далеко не всегда знают, как в будущем распорядятся полученными знаниями, они заносят их в своеобразный "реестр", из которого извлекают в нужное для них время, получая при этом дивиденды – как материального, так и морального свойства. 

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Овен (21.03 – 20.04)

Овнов больше всего интересуют движения человеческой души, поэтому среди представителей знака очень много психологов. Они – в буквальном смысле слова – коллекционируют человеческие поступки и их мотивацию, "препарируя" их, как биолог лягушку. И если для того, чтобы понять причину поведения человека, им придется глубоко встрять в подробности их личной жизни, они это сделают – морально-этические нормы их точно не остановят. Впрочем, польза, которую они приносят в качестве психологов, оправдывает этих любопытных Варвар. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы не столько любопытны, сколько любознательны: чужая жизнь их интересует мало – они увлеченно читают научно-популярную и историческую литературу, а также смотрят соответствующие документальные фильмы. В результате представители знака являются весьма эрудированными, поэтому могут поддержать разговор на любом уровне, а это весьма кстати, если учесть, что они любят светские мероприятия разного уровня. Правда, все благоприобретенные знания у Стрельцов не систематизированы, но они к этому и не стремятся – необходимый им факт и так без промедления всплывает в их голове.

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