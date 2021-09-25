Астролог назвал самые любопытные знаки Зодиака

Все знают, что любопытство не порок, но большое свинство.

По большому счету, это качество характера свойственно каждому из нас, тем не менее одни редко суют нос в чужую жизнь, а другие и дня не могут прожить без того, чтобы не сделать этого. Астролог Людмила Булгакова назвала самые любопытные знаки Зодиака.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, планетой-покровителем которых является Меркурий, всегда и во всем делают ставку на информацию – они никогда не пройдут мимо интересного факта, который стал им известен, чего бы он ни касался – политической ситуации, флоры и фауны или личной жизни соседей. Ну а поскольку представители далеко не всегда знают, как в будущем распорядятся полученными знаниями, они заносят их в своеобразный "реестр", из которого извлекают в нужное для них время, получая при этом дивиденды – как материального, так и морального свойства.

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Овен (21.03 – 20.04)

Овнов больше всего интересуют движения человеческой души, поэтому среди представителей знака очень много психологов. Они – в буквальном смысле слова – коллекционируют человеческие поступки и их мотивацию, "препарируя" их, как биолог лягушку. И если для того, чтобы понять причину поведения человека, им придется глубоко встрять в подробности их личной жизни, они это сделают – морально-этические нормы их точно не остановят. Впрочем, польза, которую они приносят в качестве психологов, оправдывает этих любопытных Варвар.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы не столько любопытны, сколько любознательны: чужая жизнь их интересует мало – они увлеченно читают научно-популярную и историческую литературу, а также смотрят соответствующие документальные фильмы. В результате представители знака являются весьма эрудированными, поэтому могут поддержать разговор на любом уровне, а это весьма кстати, если учесть, что они любят светские мероприятия разного уровня. Правда, все благоприобретенные знания у Стрельцов не систематизированы, но они к этому и не стремятся – необходимый им факт и так без промедления всплывает в их голове.

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