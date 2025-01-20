Астролог назвал самые мелочные знаки Зодиака

Жадность – в той или иной степени – присуща всем, ну или почти всем, представителям зодиакального круга.

И если одни из нас жадничают редко и только тогда, когда речь идет о крупных денежных суммах, то другие готовы страивать истерики из-за самой ничтожной суммы, на которую, как им кажется, их обманули. Астролог Людмила Булгакова назвала самые мелочные знаки Зодиака.

Близнецы

Близнецы известны тем, что ничего не делают просто так, за каждую – даже небольшую и незначительную услугу они требуют вознаграждения, а не получив его, обещают впредь ничем не помогать тому, кто, как они уверяют, проявил по отношению к ним «черную неблагодарность».

Телец

Тельцы, как никто другой, уверены, что копейка гривну бережет, что и заставляет их – вопреки склонности к комфортной, а иногда и роскошной, жизни – экономить абсолютно на всем, что, на их взгляд, не имеет значения именно для них – например, на подарках друзьям и близким.

Лев

Львов отличает неслыханная щедрость, которую они проявляют на людях, чтобы пустить пыль в глаза и покрасоваться. Но в обычной жизни они часто бывают экономными, а иногда и откровенно мелочными, покупая некачественные товары только потому, что они дна пару гривен дешевле.

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