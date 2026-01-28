Астролог назвал самые наблюдательные знаки Зодиака

Гороскоп / © Credits

Реклама

А ведь вовремя подмеченные детали могут во многом помочь, а в особых случаях и уберечь от неприятностей, если, конечно, обратить на них внимание. Астролог Людмила Булгакова назвала самые наблюдательные знаки Зодиака.

Дева

Девы дотошны и скрупулезны во всем, и наблюдение за окружающим миром — и поступками людей — в этом смысле не исключение. Можно сказать, что представители знака видят все без исключения, а затем еще и анализируют собранную информацию, что не только удовлетворяет их любопытство, но и часто приносит пользу.

Скорпион

Скорпионы все подмечают не из интереса, а на подсознательном уровне — просто ни одна мелочь не моет ускользнуть от их внимания. В соединении с присущей им проницательностью они могут проникнуть в любую тайну, что позволяет им хорошо ориентироваться — как в жизненных обстоятельствах, так и в отношениях с людьми.

Реклама

Козерог

Козероги прекрасно понимают, что от их наблюдательности много может зависеть в их жизни — прежде всего, деловой и профессиональной, но и личную тоже исключать нельзя. От придирчивых глаз представителей знака не ускользает ни одна мелочь, что позволяет им делать важные, далеко идущие выводы и, как следствие, преуспевать.

Читайте также: