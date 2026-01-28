- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 205
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал самые наблюдательные знаки Зодиака
Еще Шерлок Холмс — точнее, его создатель Артур Конан Дойл — заметил, что люди в большинстве своем ненаблюдательны.
А ведь вовремя подмеченные детали могут во многом помочь, а в особых случаях и уберечь от неприятностей, если, конечно, обратить на них внимание. Астролог Людмила Булгакова назвала самые наблюдательные знаки Зодиака.
Дева
Девы дотошны и скрупулезны во всем, и наблюдение за окружающим миром — и поступками людей — в этом смысле не исключение. Можно сказать, что представители знака видят все без исключения, а затем еще и анализируют собранную информацию, что не только удовлетворяет их любопытство, но и часто приносит пользу.
Скорпион
Скорпионы все подмечают не из интереса, а на подсознательном уровне — просто ни одна мелочь не моет ускользнуть от их внимания. В соединении с присущей им проницательностью они могут проникнуть в любую тайну, что позволяет им хорошо ориентироваться — как в жизненных обстоятельствах, так и в отношениях с людьми.
Козерог
Козероги прекрасно понимают, что от их наблюдательности много может зависеть в их жизни — прежде всего, деловой и профессиональной, но и личную тоже исключать нельзя. От придирчивых глаз представителей знака не ускользает ни одна мелочь, что позволяет им делать важные, далеко идущие выводы и, как следствие, преуспевать.
