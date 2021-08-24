Астролог назвал самые начитанные знаки Зодиака

Несмотря на то, что устойчивое выражение "книга – лучший подарок" в последнее время не в чести, любовь к этому источнику знаний у нас не пропала.

Как, впрочем, и уважение к людям, которые читают не краткое содержание классических – и современных – произведений, а могут вовремя и кстати их процитировать. Астролог Людмила Булгакова назвала самые начитанные знаки Зодиака.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи считаются главными зодиакальными собирателями и читателями книг. Даже сейчас, когда большинство из нас перевозит хранящиеся в квартире тома на дачу, их домашняя библиотека насчитывает тысячи домов. Причем большую часть из них они действительно читают, а не собирают, как это было раньше, ради моды и престижа. Можно быть уверенными, что представители этого знака ориентируются как в художественной, так и в научно-популярной литературе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги обожают получать новые знания из самых разных источников, но самым любимым для них, обгоняя телевидение и интернет, являются книги. Произведения они при этом предпочитают научно-популярные – исторические, биологические и эзотерические, а в художественной литературе их кумирами, как правило, являются авторы, герои которых являются людьми действия с легким налетом романтики – например, Джек Лондон или Эрнест Хемингуэй.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – на редкость любознательны, а книги – наряду с путешествиями – лучший способ удовлетворить собственное любопытство. Поэтому среди всех литературных жанров любимыми для них являются те, что так или иначе связаны с другими странами – особенностями их жизни и быта, традициями, кулинарией. Впрочем, художественную литературу представители знака тоже не игнорируют – больше всего они любят классическую литературу и детективы, особенно английские.

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